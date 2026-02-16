Crues exceptionnelles en France : « l’état de catastrophe naturelle sera reconnu » (ministre)

Cadillac-sur-Garonne fait partie des communes du département de la Gironde frappées par d’importants débordements du fleuve Garonne, aggravés par la rupture de plusieurs digues.

Plusieurs communes ont subi de violents débordements et certains villages sont parfois accessibles uniquement en barque, selon les autorités.

Dans ce contexte, l’organisme Météo-France a placé lundi le département de Maine-et-Loire (ouest) en vigilance maximale pour risque de crues, après avoir fait de même pour la Gironde et le Lot-et-Garonne.

Ces derniers jours, le niveau des cours d’eau a fortement grimpé sous l’effet de fortes précipitations, ce qui a poussé les autorités à procéder à l’évacuation de nombreuses familles ces derniers jours.

Dans un contexte de « crue généralisée », la directrice du service d’information Vigicrues, Lucie Chadourne-Facon, a fait état d’une « situation inédite dépassant tous nos records » depuis que l’organisme a été créé en 2006, avec un taux d’humidité des sols jamais vu.

Quinze départements demeurent en vigilance orange pour le même risque de crues, de la Bretagne à l’Occitanie en passant par les Charentes, alors que dans le sud-ouest, des précipitations sont attendues ce lundi et mardi.

La tempête Nils et ses intenses précipitations accompagnées de vents violents avaient entrainé la mort de deux personnes la semaine dernière. De même, un homme est décédé ce week-end des suites d’une intoxication après avoir activé un groupe électrogène dans l’attente du raccordement au réseau, selon la préfecture des Landes.