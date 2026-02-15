Sud-ouest de la France : un pic d’inondation atteint, vigilance maximale dans deux départements

Les nouvelles précipitations laissent craindre des ruptures de digues et d’éventuelles nouvelles évacuations d’habitants, a prévenu l’organisme de surveillance de crues Vigicrues dans son dernier bulletin.

« Pour les cours d’eau en vigilance orange ou rouge, des débordements importants et majeurs sont en cours ou attendus dans les prochaines 24 heures », a-t-il indiqué, précisant qu’une nouvelle perturbation « va aborder la France par la Bretagne dès aujourd’hui, arrosant une grande partie du pays ».

Dans ce contexte, quelque 36.000 personnes sont privées d’électricité et 95 routes départementales sont fermées, alors que près de 700 pompiers sont mobilisés pour venir en aide aux habitants.

L’institut météorologique Météo-France place ce dimanche 28 départements en vigilance orange pour des risques de crues, de neige-verglas ou d’avalanches.

D’après Vigicrues, le pays a atteint un indice de l’humidité des sols le plus élevé depuis le début de compilation de cette donnée en 1959, une situation qui ralentit le rétablissement des réseaux malmenés par la tempête Nils.