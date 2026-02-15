La Zambie ferme sa frontière avec l’Afrique du Sud en raison d’une épidémie de fièvre aphteuse

« Le ministère des Pêches et de l’Élevage, par l’intermédiaire du département des services vétérinaires, a suspendu avec effet immédiat tous les permis d’importation de bétail en provenance d’Afrique du Sud, à la suite de l’apparition de la fièvre aphteuse dans ce pays », a déclaré Benny Munyama, porte-parole du ministère, cité dimanche par la presse locale.

Les autorités indiquent que cette suspension vise à protéger l’industrie nationale de l’élevage contre une épidémie potentiellement dévastatrice de fièvre aphteuse.

L’interdiction s’étend aux aliments pour bétail, aux peaux, aux cuirs ainsi qu’aux animaux à sabots fendus.

« La délivrance de permis pour l’importation de produits issus d’animaux à sabots fendus (par exemple, les produits laitiers) en provenance d’Afrique du Sud est suspendue, sauf si des mesures strictes d’atténuation sont mises en œuvre », a expliqué le même responsable, précisant que tous les permis déjà délivrés ont également été révoqués avec effet immédiat.

« Nous souhaitons informer le public, les agriculteurs et l’ensemble de nos parties prenantes que ces mesures de précaution seront réexaminées en fonction de l’évolution de la situation de l’épidémie de fièvre aphteuse en Afrique du Sud », a ajouté M. Munyama.

Dans son discours sur l’état de la nation, prononcé jeudi dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré la crise de la fièvre aphteuse « catastrophe nationale ».

Il avait également annoncé la mise en place d’une « équipe spéciale » pour suivre l’évolution de l’épidémie, »une des pires que le pays ait connues » depuis des années, assurant que le pays allait déployer un plan visant à vacciner 14 millions de bovins au cours des 12 prochains mois, à l’aide de 28 millions de doses de vaccin.

L’Afrique du Sud connaît une recrudescence des infections depuis début 2025, la maladie s’étant désormais propagée dans toutes les provinces du pays, le Cap-Occidental et le Cap-Nord étant les dernières régions à avoir mis en place des mesures de quarantaine dans les exploitations touchées la semaine dernière.

Malgré une demande mondiale en hausse, les exportations sud-africaines de bœuf ont chuté de 26% en 2025, en partie en raison de l’interdiction imposée par la Chine sur les produits de viande rouge provenant de l’Afrique du Sud.