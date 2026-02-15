Révision annuelle des listes électorales des Chambres professionnelles : les tableaux rectificatifs définitifs disponibles pour consultation jusqu’au 23 février

Suite aux réunions tenues du 10 au 14 février par les commissions compétentes, consacrées à l’examen des demandes et des réclamations reçues, les tableaux rectificatifs définitifs où sont consignées les décisions desdites commissions ont été déposés auprès des bureaux administratifs locaux et au siège la Chambre professionnelle concernée et peuvent être consultés par les professionnels concernés durant la période allant du 15 au 23 février, précise la même source.

Tout professionnel dont la demande d’inscription a été rejetée ou qui estime que son nom a été illégalement radié des listes électorales de la Chambre professionnelle concernée peut introduire un recours auprès du tribunal compétent et ce, durant la même période, soit du 15 au 23 février 2026, fait savoir le communiqué.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les listes électorales des Chambres professionnelles seront définitivement arrêtées le 31 mars 2026.