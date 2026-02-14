Le Canada annonce de nouvelles sanctions contre l’Iran

« Les personnes sanctionnées aujourd’hui sont liées à des organismes publics iraniens responsables d’actes d’intimidation, de violence et de répression transnationale visant des dissidents iraniens et des défenseurs des droits de la personne », a indiqué la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand.

« Le Canada continuera de réagir avec fermeté aux efforts déployés par la République islamique d’Iran pour recourir à la répression et à la violence au-delà de ses frontières que contre son propre peuple », a ajouté la ministre dans un communiqué.

« Le Canada continuera de prendre des mesures concrètes pour contrer les activités déstabilisatrices de l’Iran, faire respecter le droit international et soutenir le peuple iranien dans sa quête de liberté, de dignité et de respect de ses droits de la personne », a affirmé la chef de la diplomatie canadienne.

Avec ces dernières mesures, le Canada a désormais sanctionné 222 personnes et 256 entités iraniennes.