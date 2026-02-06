Pakistan : l’ONU condamne l’attaque contre une mosquée à Islamabad

L’attentat-suicide, qui n’a pas encore été revendiqué, s’est produit dans une mosquée d’Islamabad, et a fait au moins 31 morts et plus de 130 blessés, selon les autorités.

M. Guterres a souligné que les auteurs de cette attaque devaient être identifiés et traduits en justice, insistant sur la nécessité de lutter contre l’impunité dans les actes de terrorisme et d’extrémisme violent.

Le Secrétaire général a réaffirmé la solidarité des Nations Unies avec le gouvernement et le peuple pakistanais dans leurs efforts pour combattre le terrorisme et l’extrémisme violent, rappelant l’engagement de l’ONU à soutenir toute initiative visant à renforcer la paix, la sécurité et la protection des civils.