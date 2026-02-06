Scandale Epstein: Jack Land devra s’expliquer dimanche auprès du quai d’Orsay

Actuellement au Maroc pour assister à la Foire 1-54, consacrée au marché de l’art contemporain africain, Jack Lang doit être de retour pour se présenter dimanche à sa convocation par le quai d’Orsay, principal financeur de l’IMA à hauteur de 12,3 millions d’euros.

De nombreuses voix appellent à sa démission de la tête de l’IMA après ls révélations sur ses liens le criminel sexuel Jeffrey Epstein , mort pendu dans sa cellule en 2019.

Les appels à sa démission se sont multipliés depuis que les liens du médiatique ancien ministre socialiste de la Culture, aujourd’hui âgé de 86 ans, avec Jeffrey Epstein ont été mis au jour avec la publication de millions de documents le 30 janvier par la justice américaine.

L’exécutif français a estimé jeudi soir qu’il devrait « penser à l’institution » de l’IMA.

Mercredi, Jack Lang avait formellement exclu de démissionner, invoquant sa « naïveté » face aux révélations sur ses liens passés avec Jeffrey Epstein.

Après avoir déclaré lundi « assumer pleinement (ses) liens » passés avec le financier américain, Jack Lang a assuré mercredi qu’il ignorait tout du passé criminel de cet homme quand il l’a rencontré il y a « une quinzaine d’années » par l’entremise du réalisateur américain Woody Allen.

Aucune charge ne pèse contre Jack Lang et sa présence dans ces trois millions de documents n’implique de sa part aucun acte répréhensible.

Mais la mention de son nom à 673 reprises et ses liens d’intérêt avec le financier américain l’ont éclaboussé, ainsi que sa fille Caroline, qui a démissionné de la tête d’un syndicat de producteurs de cinéma après des révélations sur une société « offshore » qu’elle a fondée en 2016 avec l’homme d’affaires américain.

Fondation de droit privé créée en 1980, Jack Lang dirige depuis 2013 l’IMA et a depuis été reconduit pour un total de quatre mandats.