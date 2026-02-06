La FRMF dément catégoriquement la démission du sélectionneur Walid Regragui

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a démenti, vendredi, les informations faisant état d’une prétendue démission de l’entraîneur de l’équipe nationale Walid Regragui

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la FRMF « dément catégoriquement les informations relayées par certains médias concernant la prétendue démission de l’entraîneur de l’équipe nationale, M. Walid Regragui, de ses fonctions ».

Selon une info de Foot Mercato reprise par les médias, Walid Regragui aurait décidé de poser sa démission avec le Maroc après la défaite en finale de la CAN face au Sénégal.