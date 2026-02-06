Bruxelles somme TikTok de revoir son fonctionnement « addictif »

Bruxelles pointe notamment les méthodes de défilement perpétuel (« scroll »), la lecture automatique, les notifications push et le système de recommandation fortement personnalisé. La Commission juge que TikTok a négligé les risques pour la santé mentale des mineurs, ignorant des indicateurs critiques comme la fréquence d’ouverture de l’application ou son utilisation nocturne.

À ce stade, la Commission estime que TikTok doit désactiver le scroll perpétuel, instaurer des « pauses écran » efficaces, y compris pendant la nuit, et modifier son système de recommandation.

« La dépendance aux réseaux sociaux peut avoir des effets néfastes sur le développement mental des enfants et des adolescents », a alerté à cet égard la vice-présidente de la Commission européenne Henna Virkkunen, rappelant que le DSA rend les plateformes « responsables des effets qu’elles peuvent avoir sur leurs utilisateurs ».

ByteDance, maison-mère de TikTok, dispose désormais d’un droit de défense pour répondre à ces conclusions. Si l’infraction est confirmée, l’amende pourra atteindre 6% de son chiffre d’affaires mondial.

Cette étape s’inscrit dans une enquête ouverte en février 2024, dont d’autres volets sur la transparence publicitaire et l’accès aux données ont connu des avancées fin 2025.