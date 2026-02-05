Affaire Epstein: Jack Lang convoqué par le quai d’Orsay

L’ancien ministre français de la Culture et président de l’Institut du monde arabe, Jack Lang, est convoqué par le ministère des Affaires étrangères (qui d’Orsay) pour s’expliquer sur ses relations avec le pédocriminel Jeffrey Epstein.

« L’Elysée et Matignon ont demandé aux ministres concernés de convoquer Jack Lang », a affirmé l’entourage d’Emmanuel Macron ce jeudi 5 février dans la soirée.

Depuis la révélation de liens entre l’ancien ministre de la Culture et le prédateur sexuel, Jack Lang s’est défendu, plaidant la bonne foi. Des explications jugées peu convaincantes par plusieurs figures politiques qui réclament sa démission de l’Institut du monde arabe.

Sur BFMTV et RTL, l’ancien ministre de la Culture a affirmé n’avoir « jamais » eu connaissance du passé judiciaire de Jeffrey Epstein à l’époque de leurs relations.

Se disant « blanc comme neige », Jack Lang a dit n’avoir « aucun regret » d’avoir connu « le premier Epstein », celui qu’il percevait comme un amateur d’art et a assuré qu' »aussitôt » la nature criminelle du personnage révélée, « toute relation a été interrompue ».

Sa fille, Caroline Lang, a pour sa part affirmé, comme son père, avoir rencontré Jeffrey Epstein à Paris autour de 2012 par le biais de Woody Allen et sa compagne Soon-Yi Previn.

Pourtant, dès le mois de juillet 2012, Jeffrey Epstein lui offre dans un e-mail de payer pour « des leçons de natation ». Le comptable, Richard Kahn, liste ensuite deux virements de 50 000 euros qu’il dit avoir envoyés à « Caroline Lang » les 3 et 12 décembre 2013.

Epstein va ensuite cofonder avec Caroline Lang une société offshore, Prytanee LLC, en 2016, ayant pour objet l’achat d’œuvres d’art. Et puis, donc, après une amitié qui n’aurait duré que 7 ans, il lui légué dans son testament 5 millions d’euros. Ce que Caroline Lang assure avoir découvert par la presse aujourd’hui.