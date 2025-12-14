Australie : au moins 11 morts dans une fusillade Ã  Sydney

Plus d’un millier de personnes assistaient Ã l’Ã©vÃ©nement Â«Â Chanukah by the SeaÂ Â» (Hanoukka au bord de la mer) lorsque des coups de feu ont Ã©clatÃ© vers 18h45 heure locale (07h45 GMT).

L’un des tireurs a Ã©tÃ© abattu par la police, tandis que le second a Ã©tÃ© interpellÃ© dans un Ã©tat critique. Des images diffusÃ©es par les tÃ©lÃ©visions australiennes montrent un passant plaquant au sol l’un des tireurs avant de le dÃ©sarmer. Un engin explosif a Ã©tÃ© dÃ©couvert dans un vÃ©hicule liÃ© Ã l’un des assaillants dÃ©cÃ©dÃ©s. Des Ã©quipes de dÃ©minage ont Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©es sur les lieux.

Les autoritÃ©s australiennes ont qualifiÃ© l’attaque d’acte terroriste. Â«Â Cette attaque visait dÃ©libÃ©rÃ©ment la communautÃ© juive de SydneyÂ Â», a dÃ©clarÃ© Chris Minns, Premier ministre de l’Ã‰tat de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale.

Le Premier ministre Anthony Albanese a convoquÃ© en urgence le ComitÃ© de sÃ©curitÃ© nationale. Â«Â Les scÃ¨nes de Bondi sont choquantes et bouleversantesÂ Â», a-t-il dÃ©clarÃ©. L’enquÃªte, confiÃ©e aux services antiterroristes, se poursuit.

Les fusillades de masse sont extrÃªmement rares en Australie depuis le massacre de Port Arthur en 1996, qui avait conduit Ã un durcissement drastique de la lÃ©gislation sur les armes Ã feu.