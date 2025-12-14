Riyad : un salon international met en lumière la richesse de l’artisanat marocain

Placée sous le thème « L’artisanat de Souss-Massa au Royaume d’Arabie Saoudite : des métiers traditionnels incarnant notre richesse et notre identité », cette manifestation met en valeur la diversité et la richesse de l’artisanat marocain, témoignant de la profondeur historique et de la créativité artistique qui caractérisent le Royaume.

Les produits exposés comprennent notamment la couture traditionnelle, le caftan et la djellaba marocains, les tapis, la bijouterie et l’orfèvrerie, la sculpture sur bois de thuya, la maroquinerie, les articles en cuir, le travail du cuivre, la poterie, la céramique, ainsi que les produits du terroir.

Ce salon, qui se poursuit jusqu’au 16 décembre, ambitionne de renforcer les capacités de commercialisation des acteurs du secteur de l’artisanat, de promouvoir leurs produits à l’international et de consolider les liens avec la communauté marocaine établie dans les pays du Golfe.

Il vise également à améliorer les revenus des artisans, à développer leurs compétences et à rehausser la qualité et la compétitivité de leurs productions, grâce à un contact direct avec les visiteurs et à une meilleure connaissance des exigences du marché.