Le Maroc condamne « l’attaque abjecte de missiles iraniens » contre « des États arabes frères »

Le Royaume du Maroc condamne avec la plus grande fermeté l’attaque abjecte de missiles iraniens qui a violé l’intégrité et la sécurité des États arabes frères, à savoir l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït et la Jordanie.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger souligne que le Royaume du Maroc considère cette « agression comme une violation flagrante de la souveraineté nationale de ces Etats, une atteinte inacceptable à leur sécurité et une menace directe à la stabilité de la région ».

Le Royaume du Maroc, ajoute la même source, affirme sa pleine solidarité avec les États arabes dans toutes les mesures légitimes qu’ils prennent pour répondre à cette attaque et protéger leur sécurité ainsi que la quiétude de leurs citoyens et des résidents.