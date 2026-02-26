CAN féminine 2026 : la liste de la sélection marocaine mêle joueuses expérimentées et talents émergents (CAF)

La liste préliminaire de la sélection marocaine féminine, dévoilée par le sélectionneur Jorge Vilda Rodríguez en préparation de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, reflète un savant mélange d’internationales confirmées, de joueuses de retour en sélection et de jeunes talents émergents, illustrant l’ambition du Maroc de jouer les premiers rôles à domicile, indique la Confédération africaine de football (CAF).

Le technicien espagnol a rendu publique sa liste en amont du stage de préparation qui débute cette semaine au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora, marquant une nouvelle étape dans la montée en puissance des Lionnes de l’Atlas à l’approche du rendez-vous continental.

La capitaine Ghizlane Chebbak conduira une sélection marocaine expérimentée lors de la CAN féminine 2026. L’attaquante du FC Barcelone Kautar Azraf signe, quant à elle, sa première convocation avec l’équipe A après s’être illustrée dans les catégories de jeunes, précise la CAF sur son site officiel, ajoutant que parmi les joueuses rappelées figurent notamment Yasmin Mrabet, Salma Amani et Sanaâ Mssoudy.

Considérée comme l’un des plus grands espoirs du football féminin marocain, Azraf devrait apporter vitesse, percussion et créativité au secteur offensif, selon la même source.

Autour de Ghizlane Chebbak, plusieurs cadres expérimentées figurent également dans la liste, dont la gardienne Khadija Er-Rmichi, la défenseure Nouhaila Benzina, ainsi que les attaquantes Sakina Ouzraoui et Fatima Tagnaout.

Le stage de Maâmora permettra au staff technique d’affiner les principes tactiques, d’améliorer les automatismes collectifs et de renforcer la cohésion du groupe avant le début de la compétition, souligne la CAF, notant que le Maroc entend confirmer la progression constante de son football féminin sur la scène continentale.

Finalistes lors de la précédente édition organisée à domicile en 2024, les Lionnes de l’Atlas poursuivent leurs investissements dans les infrastructures et le développement des talents.

Face à une concurrence qui s’annonce relevée lors de cette édition 2026, le mélange d’expérience et de jeunesse voulu par Jorge Vilda traduit clairement l’ambition marocaine : « non seulement rivaliser, mais viser le sacre continental », conclut la CAF.