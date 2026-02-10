Essaouira dans le top 10 mondial des destinations pour les retraités français pour 2026

« La plus séduisante ville du littoral marocain nous offre le charme de ses ruelles, ses maisons blanches aux volets bleus, son port de pêche avec ses chalutiers en bois aux couleurs vives, son puissant rempart crénelé, sa médina avec les marchés aux poissons, aux épices, aux tissu », souligne « Retraite sans Frontières ».

« Ajoutons enfin une longue plage de sable fin qui s’étale sur plusieurs kilomètres au sud de la ville. Souvent balayée par les alizés, elle bénéficie toute l’année d’un climat relativement tempéré », relève la même source.

Cette distinction intervient alors que les préférences des retraités s’orientent de plus en plus vers des destinations alliant authenticité et bien-être, Essaouira figurant dans un classement dominé cette année par l’île grecque de Paros, suivie de Tavira au Portugal et de Trou aux Biches à l’île Maurice.

Par ailleurs, le Maroc s’est hissé à la 5e position du top 10 des pays les plus attractifs pour la retraite, derrière la Thaïlande, la Grèce, l’Espagne et le Portugal.

« Le Maroc dispose de très nombreux arguments, notamment la proximité géographique, un coût de la vie abordable, la langue française largement pratiquée, la légendaire hospitalité des Marocains, une fiscalité avantageuse, un climat méditerranéen marqué par des hivers doux ainsi qu’une grande richesse du patrimoine culturel et architectural », précise la même source.

Ce classement résulte d’un travail de compilation de statistiques publiques et privées portant sur douze critères jugés déterminants par les retraités envisageant de s’installer à l’étranger, dont le coût de la vie, l’immobilier, le climat, la qualité des soins médicaux, la gastronomie, l’environnement naturel, le patrimoine culturel, les sports et loisirs, la sécurité, l’intégration, l’accessibilité et les infrastructures, complété par les avis de correspondants retraités français établis à l’étranger.