Le Secrétaire américain à l’Energie se rendra prochainement au Venezuela pour discuter de l’avenir du secteur pétrolier

Le Secrétaire américain à l’Energie, Chris Wright, a annoncé lundi qu’il se rendra prochainement au Venezuela pour discuter de l’avenir du secteur pétrolier, affirmant que les intérêts de Washington dans ce pays ne se limitaient pas au pétrole.

Les réserves de pétrole brut du Venezuela, parmi les plus importantes au monde, n’ont jamais constitué un « élément significatif de la prise de décision » d’intervenir au Venezuela, a-t-il déclaré à la presse.

« Il s’agissait d’un problème géopolitique lié à un pays qui menaçait tous ses voisins, le continent américain et qui exportait massivement des armes, de la drogue et des criminels », a-t-il poursuivi.

Ce déplacement, dont la date n’a pas été précisée, ferait du ministre le plus haut responsable de l’administration américaine à se rendre au Venezuela depuis la capture du président déchu Nicolas Maduro.

Le responsable américain prévoit notamment de rencontrer la présidente par intérim Delcy Rodríguez et les principaux acteurs du secteur pétrolier même si, a-t-il assuré, la destitution de M. Maduro n’était « pas une mesure visant à accroître l’approvisionnement en pétrole » des Etats-Unis.

« Le fait que le pétrole soit le principal produit et la ressource la plus précieuse du Venezuela est peut-être une simple coïncidence, mais c’en est une », a-t-il dit.

Depuis le raid militaire américain qui a permis la capture de Nicolas Maduro, le président américain Donald Trump a affirmé que les compagnies pétrolières américaines investiraient « des milliards de dollars » pour relancer l’industrie pétrolière et gazière vénézuélienne, délabrée après des années de sous-investissement et de mauvaise gestion.

Le locataire de la Maison Blanche a indiqué récemment que Washington et Caracas partageraient les bénéfices pétroliers, affirmant que les États-Unis « s’entendaient très bien avec les dirigeants du Venezuela » qui font « un très bon travail ».

« Nous allons vendre beaucoup de pétrole et nous en prendrons une partie et ils en prendront beaucoup, et ils vont très bien s’en sortir. Ils vont gagner plus d’argent qu’ils n’en ont jamais gagné, et ce sera bénéfique pour nous », a-t-il déclaré.

Le Venezuela, qui dispose des plus grandes réserves pétrolières de la planète, a réformé le mois dernier sa loi sur les hydrocarbures, ouvrant le secteur au privé.