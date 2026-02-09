Casablanca accueille l’atelier rÃ©gional prÃ©paratoire Ã  la 14e ConfÃ©rence ministÃ©rielle de lâ€™OMC

Sâ€™exprimant Ã cette occasion, la directrice gÃ©nÃ©rale du Centre Islamique pour le DÃ©veloppement du Commerce (CIDC), Latifa El Bouabdallaoui, a indiquÃ© que cette confÃ©rence, prÃ©vue du 26 au 29 mars 2026 Ã YaoundÃ©, intervient dans un contexte international marquÃ© par la fragmentation des chaÃ®nes de valeur mondiales, la montÃ©e des tensions gÃ©opolitiques et le retour de pratiques protectionnistes, mettant Ã rude Ã©preuve la crÃ©dibilitÃ© et la lÃ©gitimitÃ© du systÃ¨me commercial multilatÃ©ral.

Ainsi, La confÃ©rence doit marquer une Ã©tape dÃ©cisive vers la restauration de la confiance dans le multilatÃ©ralisme commercial, la prÃ©servation du principe du multilatÃ©ralisme inclusif et la rÃ©affirmation du rÃ´le central de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) comme dans le cadre de rÃ©gulation du commerce mondial, a affirmÃ© Mme El Bouabdallaoui.

Face Ã ces dÃ©fis, la DG du CIDC a insistÃ© sur la nÃ©cessitÃ© pour les pays de lâ€™OCI de renforcer leur coordination politique afin de peser de maniÃ¨re plus efficace sur les nÃ©gociations commerciales internationales et de dÃ©fendre un multilatÃ©ralisme fondÃ© sur lâ€™inclusivitÃ© et la prise en compte des intÃ©rÃªts des pays en dÃ©veloppement

Mme El Bouabdellaoui a relevÃ© que les prioritÃ©s inscrites Ã lâ€™agenda de la CM14 concernent directement les intÃ©rÃªts stratÃ©giques de ces pays, citant notamment la rÃ©forme et la revitalisation de lâ€™OMC, lâ€™agriculture et la sÃ©curitÃ© alimentaire, le traitement spÃ©cial et diffÃ©renciÃ©, ainsi que les nouvelles thÃ©matiques liÃ©es au commerce numÃ©rique, Ã la transition Ã©cologique et Ã lâ€™intÃ©gration des Ã©conomies en dÃ©veloppement dans les chaÃ®nes de valeur mondiales.

Dans cette mÃªme dynamique, elle a rappelÃ© que ces dossiers relÃ¨vent de vÃ©ritables choix de souverainetÃ© Ã©conomique pour les Ã‰tats membres de lâ€™OCI.

Pour sa part, Ã‰ric Ambassa, point focal OMC pour le Cameroun, a relevÃ© que lâ€™organisation par le Cameroun de la 14e ConfÃ©rence ministÃ©rielle de lâ€™Organisation mondiale du commerce constitue une opportunitÃ© majeure pour les pays de lâ€™OCI dâ€™affiner et de consolider leurs positions communes en amont de cette Ã©chÃ©ance multilatÃ©rale.

Il a prÃ©cisÃ© que lâ€™objectif principal de cette rÃ©union prÃ©paratoire est de permettre aux Ã‰tats membres de lâ€™OCI de renforcer la convergence de leurs positions afin de sâ€™exprimer dâ€™une seule voix lors de la CM14, rappelant que les nÃ©gociations Ã lâ€™OMC se dÃ©roulent principalement dans le cadre de groupes constituÃ©s.

Dans ce sens, M. Ambassa a estimÃ© quâ€™une coordination renforcÃ©e des pays de lâ€™OCI en amont de la ConfÃ©rence ministÃ©rielle de YaoundÃ© sâ€™avÃ¨re essentielle pour dÃ©fendre de maniÃ¨re cohÃ©rente leurs intÃ©rÃªts communs et contribuer Ã la consolidation dâ€™un systÃ¨me commercial multilatÃ©ral plus inclusif et Ã©quilibrÃ©.

OrganisÃ© par le CIDC, en collaboration avec la Banque Islamique de DÃ©veloppement et le ministÃ¨re de lâ€™Industrie et du Commerce, lâ€™atelier rÃ©unit des reprÃ©sentants des ministÃ¨res chargÃ©s du Commerce des Ã‰tats membres de lâ€™OCI, de lâ€™OMC, de la ConfÃ©rence des Nations Unies sur le commerce et le dÃ©veloppement, du Centre du Commerce International, de la Ligue des Ã‰tats arabes, de la Commission de la CommunautÃ© Ã©conomique et monÃ©taire de lâ€™Afrique centrale, ainsi que dâ€™autres organisations rÃ©gionales et internationales.