Intempéries au Maroc : mesures d’urgence pour assurer la continuité des cours au profit des élèves sinistrés (ministère)

Dans ce sens, le ministère a demandé aux AREF, aux directions provinciales et aux établissements d’enseignement de prendre les dispositions pédagogiques et organisationnelles nécessaires, en coordination avec les intervenants concernés, afin de garantir la continuité des apprentissages et la bonne gestion de cette situation exceptionnelle.

À cet égard, les établissements d’enseignement situés à proximité des lieux de résidence ou d’hébergement des familles affectées, s’emploient à accueillir les élèves déplacés et à les intégrer temporairement dans les classes correspondant à leur niveau scolaire, jusqu’à l’amélioration des conditions et leur retour à leurs établissements d’origine, tout en veillant à faciliter les procédures d’inscription dans les établissements d’accueil, ainsi qu’à la mise à disposition de l’accompagnement pédagogique et du soutien psychologique nécessaires pour leur assurer une intégration fluide au sein de ces établissements. De plus, l’hébergement en internat et la restauration sont proposés chaque fois que cela est possible.

Les AREF et les directions provinciales concernées se sont également engagées dans l’aménagement d’espaces d’apprentissage mobiles au sein des centres d’hébergement temporaires pour les élèves et les enfants du préscolaire, en les dotant d’équipements logistiques et informatiques nécessaires.

Des classes pour l’enseignement à distance sont également mises en place en coordination avec les enseignants certifiés du programme « E-Qissmi » et les bénévoles engagés dans cette opération, indique le communiqué.

Afin de garantir l’accès à l’enseignement à distance au profit des élèves, des ressources pédagogiques numériques et des cours filmés sous forme de capsules vidéo structurées selon les programmes officiels, par matière et par niveau, ont été mises à disposition sur la plateforme numérique et l’application mobile « TelmidTICE », a précisé la même source, notant que l’accès à ces ressources est gratuit pour les élèves.

Par ailleurs, les cadres pédagogiques et administratifs sont mobilisés pour accompagner ces élèves, tant sur les plans éducatif que psychologique, que ce soit au sein de leurs établissements d’origine ou d’accueil, tout en facilitant l’intervention de tous les acteurs impliqués dans cette opération.

Dans le cadre du suivi et de l’accompagnement, et en plus de la communication directe entre les écoles et les parents des élèves via SMS qui leur sont envoyés par le dispositif « Massar », la cellule conjointe de soutien et de veille, créée dès le début de cette année scolaire, a été chargée de communiquer avec les parents et tuteurs des élèves, de recueillir leurs interrogations et de traiter leurs demandes, qu’elles concernent la continuité pédagogique ou l’utilisation de la plateforme « TelmidTICE », via les numéros verts suivants: 0800008038, 0800008079, 0800008061, 0800008028 et 0800008064.

Le ministère réaffirme, à ce propos, son engagement total à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit à l’apprentissage des élèves touchés par les répercussions de ces perturbations météorologiques exceptionnelles, en adaptant les modalités de continuité pédagogique selon les spécificités locales pour préserver leur intérêt supérieur dans un environnement éducatif sûr.

Il appelle, en outre, l’ensemble des intervenants et les familles à une mobilisation et à une implication effective dans la mise en œuvre de ces mesures visant à assurer la continuité du processus scolaire de ces élèves.