Tourisme: le pavillon marocain à l’OTM 2026, une immersion vibrante au cœur de l’âme du Royaume

Au cœur du pavillon, la musique Gnaoua donne le tempo. Installés sur des tapis traditionnels, entourés de lanternes ciselées et de poufs en cuir, les musiciens font résonner les qraqeb, le guembri et le tbel. Ces sonorités profondes, à la fois spirituelles et festives, créent une atmosphère singulière qui transforme le pavillon en véritable point de convergence du salon.

La scénographie, à la fois contemporaine et enracinée, fait dialoguer les savoir-faire ancestraux avec une mise en scène moderne. Les projections de zellige évoquent l’architecture des médinas et des palais, tandis que tapis et objets d’art racontent la diversité culturelle du Royaume.

De grands écrans LED habillent les parois du pavillon, diffusant en continu des images spectaculaires des paysages marocains, entre oasis verdoyantes, dunes du Sahara, villes impériales et façades atlantiques.

L’expérience se prolonge à travers les rites et traditions marocaines, partagés avec les visiteurs. La cérémonie du thé, exécutée avec précision sur des plateaux d’argent, incarne l’hospitalité marocaine. L’art du henné suscite un vif intérêt, tandis que le caftan marocain, richement brodé et porté avec élégance, illustre un patrimoine vestimentaire toujours vivant.

La calligraphie marocaine occupe également une place de choix. L’artiste peintre calligraphe Mohamed Boukhana y trace, sous les yeux du public, lettres et mots avec une maîtrise remarquable. Ses œuvres, mêlant tradition spirituelle et création contemporaine, fascinent les visiteurs indiens, nombreux à solliciter prénoms ou expressions symboliques en arabe.

« Le pavillon marocain est le plus immersif du salon. On ne découvre pas seulement une destination, on en ressent l’atmosphère », confie à la MAP Isha, jeune professionnelle représentant une agence de voyages basée à Mumbai.

« La musique, les couleurs, les motifs et l’accueil donnent l’impression d’être déjà au Maroc. C’est une approche très émotionnelle, qui donne envie de proposer la destination à nos clients et de la découvrir soi-même », ajoute-t-elle.

Au-delà de l’expérience culturelle, le pavillon marocain s’affirme également comme un véritable espace de travail et de rencontres professionnelles. Aux côtés des représentants de l’ONMT, neuf agences de voyages réceptives marocaines y sont mobilisées pour promouvoir la diversité et la richesse de l’offre touristique de la première destination africaine.

Circuits culturels, séjours premium et tourisme expérientiel figurent parmi les produits mis en avant, conçus pour répondre aux attentes spécifiques du marché indien, l’un des plus dynamiques au monde.

« Nous participons à l’OTM pour la troisième année consécutive, et l’intérêt est perceptible dès les premières minutes d’ouverture du salon », indique Youssef Ameur, directeur des opérations de Zalagh Voyages.

« Nous constatons une augmentation continue du flux de touristes indiens vers le Maroc, comme en témoignent les chiffres officiels. Cette dynamique est le fruit du travail soutenu mené par le ministère du Tourisme et l’ONMT », souligne-t-il, ajoutant que « la forte affluence enregistrée cette année sur le pavillon confirme cet engouement, les échanges avec les professionnels étant quasiment ininterrompus ».

La participation du Royaume à ce salon, l’un des principaux rendez-vous du tourisme sortant en Inde et en Asie, s’inscrit dans un contexte de forte croissance du tourisme indien vers le Maroc. Selon les chiffres officiels, les arrivées de touristes indiens ont progressé de 31 % en 2025 par rapport à 2024 et de 224 % comparé à 2019.

Inauguré jeudi en présence de l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à New Delhi, Mohamed Maliki, l’événement de trois jours réunit plus de 2.100 exposants de plus de 60 pays et accueille plus de 50.000 visiteurs professionnels, offrant aux destinations participantes un accès direct au marché indien du voyage à l’étranger.

Selon les données du secteur, les voyageurs indiens ont dépensé 31,7 milliards de dollars à l’international en 2024. Les projections tablent sur 80 à 90 millions de voyages indiens par an, positionnant l’Inde comme le premier marché émetteur de la région Asie-Pacifique.