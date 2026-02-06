France : le réalisateur Abdelali Razqi fait Chevalier de l’Ordre national du mérite

Ont pris part à la cérémonie de remise de cette décoration, organisée jeudi soir, le Consul général du Maroc à Dijon, Souhail Bouslikhane, le maire de la ville de Chenove, Thierry Falconnet, le député Pierre Pribetich, ainsi que des élus et des représentants de la société civile.

Après avoir reçu la médaille des mains de Sabine Chapuis, présidente du comité Dijon Couronne de la société des membres de la légion d’honneur, M. Razqi s’est dit heureux de cette consécration pour son engagement bénévole dans les domaines associatif et culturel local.

A cette occasion, M. Falconnet a souligné que la République française décidé à travers cette distinction de reconnaître « le formidable travail » de Abdelali Razqi.

Tout en saluant son riche parcours et son « apport précieux » pour l’établissement de ponts entre le Maroc et la France, le maire de Chenôve a mis en avant « l’excellente relation » entre la ville de Chenôve et le Royaume.