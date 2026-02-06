Message du roi Mohammed VI Ã  Laura Fernandez, prÃ©sidente du Costa Rica

Le Roi Mohammed VI a adressÃ© un message de fÃ©licitations Ã Mme Laura Fernandez Ã lâ€™occasion de son Ã©lection PrÃ©sidente de la RÃ©publique de Costa Rica.

Le Roi Mohammed VI a adressÃ© un message de fÃ©licitations Ã Mme Laura Fernandez Ã lâ€™occasion de son Ã©lection prÃ©sidente de la RÃ©publique de Costa Rica.

Dans ce message, le Souverain exprime Ã Mme Fernandez ses chaleureuses fÃ©licitations et ses meilleurs vÅ“ux de succÃ¨s dans ses hautes fonctions, en vue de mener son peuple ami vers davantage de progrÃ¨s et de prospÃ©ritÃ©.