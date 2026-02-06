Message du roi Mohammed VI Ã  Laura Fernandez, prÃ©sidente du Costa Rica

Le Roi Mohammed VI a adressÃ© un message de fÃ©licitations Ã  Mme Laura Fernandez Ã  lâ€™occasion de son Ã©lection PrÃ©sidente de la RÃ©publique de Costa Rica.

Le Roi Mohammed VI a adressÃ© un message de fÃ©licitations Ã  Mme Laura Fernandez Ã  lâ€™occasion de son Ã©lection prÃ©sidente de la RÃ©publique de Costa Rica.
Dans ce message, le Souverain exprime Ã  Mme Fernandez ses chaleureuses fÃ©licitations et ses meilleurs vÅ“ux de succÃ¨s dans ses hautes fonctions, en vue de mener son peuple ami vers davantage de progrÃ¨s et de prospÃ©ritÃ©.

Le Roi saisit cette occasion pour faire part de sa satisfaction des relations dâ€™amitiÃ© et dâ€™estime mutuelle entre le Royaume du Maroc et la RÃ©publique de Costa Rica, affirmant Sa ferme dÃ©termination Ã  Å“uvrer de concert avec Mme Fernandez pour les consolider davantage et les hisser Ã  un niveau exemplaire au service des aspirations des deux peuples amis.

