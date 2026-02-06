Message du roi Mohammed VI Ã Laura Fernandez, prÃ©sidente du Costa Rica
Le Roi Mohammed VI a adressÃ© un message de fÃ©licitations Ã Mme Laura Fernandez Ã lâ€™occasion de son Ã©lection PrÃ©sidente de la RÃ©publique de Costa Rica.
Le Roi saisit cette occasion pour faire part de sa satisfaction des relations dâ€™amitiÃ© et dâ€™estime mutuelle entre le Royaume du Maroc et la RÃ©publique de Costa Rica, affirmant Sa ferme dÃ©termination Ã Å“uvrer de concert avec Mme Fernandez pour les consolider davantage et les hisser Ã un niveau exemplaire au service des aspirations des deux peuples amis.