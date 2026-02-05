Servir le citoyen marocain et préserver ses intérêts, une priorité absolue (Ambassade du Maroc en Espagne)

Dans ce cadre, les services centraux du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger ont tenu mercredi une réunion de coordination par visioconférence avec l’Ambassade du Royaume du Maroc à Madrid et les douze consulats généraux accrédités sur l’ensemble du territoire espagnol.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’interaction continue avec le réseau consulaire, en vue d’assurer un suivi rigoureux des services offerts aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger et d’en améliorer la qualité.

À l’issue de cette réunion, plusieurs mesures ont été décidées, notamment la prolongation des horaires de travail et d’accueil du public jusqu’à 18H00 au lieu de 15H00 du lundi au vendredi, ainsi que l’organisation de permanences les samedis, dimanches et jours fériés, afin de permettre à l’ensemble des personnes disposant d’un rendez-vous d’accomplir leurs démarches dans les meilleures conditions.

Il a également été décidé de maintenir une mobilisation continue du personnel consulaire, appelé à demeurer en état de veille permanente pour répondre aux besoins des citoyens.

À cet égard, l’ambassade du Royaume du Maroc en Espagne et les consulats généraux renouvellent leur engagement à poursuivre leurs efforts afin de garantir l’efficacité des services consulaires et la protection des droits des citoyens et ce, en parfaite conformité avec les Hautes Instructions du Roi Mohammed VI visant à veiller à satisfaire les besoins des Marocains résidant à l’étranger et à défendre leurs intérêts.