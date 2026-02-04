Libye : le procureur général confirme la mort par balles de Saif Al-Islam Kadhafi

Le procureur général libyen a confirmé, mercredi, la mort par balles de Saif Al-Islam Kadhafi, fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.

Suite à la réception d’un signalement concernant « le décès du citoyen Saif Al-Islam Mouammar Kadhafi », les enquêteurs se sont rendus sur les lieux concernés afin de procéder aux constatations nécessaires, de collecter les preuves et d’entendre les témoins, a indiqué le bureau du procureur général, cité par l’agence de presse libyenne.

La même source a précisé que l’équipe d’enquêteurs a examiné le corps de Saif Al-Islam Kadhafi et confirmé qu’il avait été atteint de balles ayant entraîné sa mort.

Par Atlasinfo (avec MAP)
