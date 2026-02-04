Maroc : les opérations d’évacuations des habitants se poursuivent aux environs de Sidi Slimane

Ce déploiement inclut des unités de génie militaire, des camions de transport de troupes tout-terrain capables de franchir des zones inondées, ainsi qu’une flotte importante d’embarcations pneumatiques de type zodiac, indispensables pour l’extraction des citoyens enclavés dans les zones les plus profondes.

De son côté, la Protection Civile a mobilisé des unités de sauvetage aquatique, des motopompes à haut débit et des ambulances médicalisées pour assurer une prise en charge immédiate des personnes évacuées.

La synergie entre les équipements civils et militaires permet d’optimiser les rotations entre le douar et les centres d’accueil, garantissant ainsi une évacuation fluide et sécurisée des familles, tout en acheminant les vivres et les couvertures nécessaires.

Sur le terrain, l’émotion est palpable parmi les habitants évacués. Dans une déclaration à la MAP, Hassan Kartoch, septuagénaire originaire de Douar Lebhara, a indiqué que les eaux ont brusquement encerclé leurs maisons.

Sans l’intervention rapide des zodiacs des FAR et de la Protection Civile, nous serions restés prisonniers des eaux, a-t-il ajouté, saluant la précision de l’intervention des autorités.

Ces opérations ont connu la mobilisation d’un arsenal technique et logistique de pointe pour faire face aux crues de l’Oued Sebou.

La présence continue des autorités compétentes sur le terrain, appuyée par d’importants moyens technologiques et humains, assure un suivi en temps réel de la situation hydrologique de l’Oued Sebou, afin d’anticiper toute nouvelle montée des eaux et de protéger les populations riveraines.