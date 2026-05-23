La géostratégie à l’épreuve des transformations inattendues

Pendant longtemps, le détroit d’Ormuz a été considéré comme un simple verrou énergétique. Cette lecture était juste, mais elle est désormais insuffisante. En 2026, Ormuz n’est plus seulement le passage obligé du pétrole du Golfe. Il est devenu l’un des points de jonction les plus sensibles entre deux systèmes vitaux de la mondialisation : l’énergie et les données.

Cette convergence n’appartient plus à la prospective. Depuis le 28 février 2026, date à laquelle les États-Unis et Israël ont lancé une opération militaire conjointe contre l’Iran, le détroit a été largement fermé au trafic commercial international.

Selon la House of Commons Library britannique, le trafic y est tombé à environ 5 % de son niveau d’avant-guerre. Le 17 avril, une trêve a permis une réouverture partielle. Mais, dans le même temps, Téhéran a étendu son levier de pression vers une nouvelle cible : les câbles sous-marins. Taxation, permis, contrôle, voire sabotage. Ce double signal, maritime et numérique, révèle une mutation profonde de la puissance au XXIe siècle.

Le détroit que l’on croyait connaître

En période normale, près de 20 millions de barils de pétrole transitent chaque jour par Ormuz. En 2024, ce volume représentait environ 20 % de la consommation mondiale de liquides pétroliers et plus d’un quart du commerce maritime mondial de pétrole, selon l’EIA américaine. Une part essentielle du gaz naturel liquéfié y transite également, principalement depuis le Qatar vers l’Asie.

Cette réalité a longtemps suffi à définir le détroit : un passage étroit, une dépendance énergétique massive, un risque géopolitique permanent. Mais cette grille de lecture est devenue trop étroite.

La vulnérabilité invisible des câbles sous-marins

Une autre infrastructure traverse les abords du détroit : les câbles sous-marins. Moins spectaculaires que les pétroliers, ils constituent pourtant l’ossature physique du numérique mondial.

Le paradoxe est frappant. Ces câbles transportent plus de 99 % du trafic intercontinental de données, mais la bande passante traversant Ormuz ne représente que moins de 1 % de la bande passante internationale mondiale, selon TeleGeography. Cette donnée ne contredit pas la thèse ; elle la précise. Pour les données, Ormuz n’est pas l’équivalent exact de ce qu’il est pour le pétrole. L’impact d’une rupture serait concentré, asymétrique et régionalement critique pour les économies du Golfe : leurs data centers, leurs places financières (Dubaï, Abou Dhabi) et leurs services cloud, qui alimentent une part croissante des transactions pétrolières et des flux financiers régionaux.

Ces câbles à fibre optique — de fins cylindres noirs d’un diamètre inférieur à un tuyau d’arrosage — reposent au fond du détroit, parfois enfouis dans la vase. Ils ne sont pas particulièrement protégés et se trouvent à portée directe des forces iraniennes. Deux d’entre eux traversent les eaux territoriales iraniennes : Falcon et Gulf Bridge International. Trois autres — AAE-1, 2Africa Pearls et les câbles omanais — longent le côté omanais, mais restent exposés dans un corridor de quelques kilomètres.

La leçon stratégique de la mer Rouge

Les incidents survenus en mer Rouge depuis 2024 ont servi d’avertissement. Plusieurs câbles y ont été endommagés dans le contexte des attaques houthies, non par une frappe directe contre les fibres, mais par un effet indirect : un navire touché a dérivé, son ancre a traîné sur les fonds marins et sectionné trois câbles, selon TeleGeography. Un quart du trafic internet entre l’Europe et l’Asie a dû être rerouté.

La leçon est claire : le monde numérique possède lui aussi ses détroits critiques. En zone de conflit, un câble peut être coupé sans avoir été explicitement visé. Une simple ancre peut provoquer un choc régional durable.

Quand le pétrole rencontre les données

Le scénario théorique est devenu réalité opérationnelle. Le 18 mai 2026, l’agence de presse officielle iranienne Fars News a indiqué que Téhéran envisageait d’imposer une taxe aux opérateurs de câbles internet sous-marins traversant le détroit. Des estimations font état de 250 à 400 millions de dollars de revenus annuels, par analogie avec les câbles transitant par l’Égypte. Le gouvernement iranien qualifie ces infrastructures de « trésor dans le détroit d’Ormuz ». Les Gardiens de la Révolution ont été plus directs : en cas de non-conformité, le trafic pourrait être « perturbé ».

La réponse internationale n’a pas tardé. Le secrétaire général de l’Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez, a rappelé qu’il n’existait « aucune base légale » pour l’introduction d’une telle taxe ou droit de passage sur des détroits utilisés pour la navigation internationale.

Trois registres se dégagent. Le fait vérifié : les déclarations iraniennes et la suspension des opérations de réparation d’Alcatel Submarine Networks dans la région. Le signal stratégique : Téhéran expérimente un levier hybride combinant pression énergétique, maritime et numérique. La prospective : si cette logique se consolide, elle redessinera durablement les conditions d’accès aux infrastructures critiques de la région, indépendamment de l’évolution du dossier pétrolier.

La réouverture partielle du 17 avril le confirme : même quand le pétrole reprend son cours, la menace sur les données demeure entière. Les deux systèmes ne se résolvent pas simultanément. Un détroit peut rouvrir ; un levier numérique persiste.

Le choc n’est plus linéaire. Il est systémique. Un détroit peut ralentir une économie. Un câble sectionné peut désynchroniser toute une région. Ormuz incarne désormais le point de rencontre entre la géopolitique du pétrole et la guerre des données.

La géostratégie à l’épreuve des transformations

Pendant des décennies, la sécurité d’Ormuz a reposé sur la présence militaire américaine et la Ve Flotte basée à Bahreïn. Cette architecture reste centrale. Mais le monde de 2026 n’est plus celui des années 1990. Même avec une forte présence occidentale, un détroit peut être paralysé par le risque, les primes d’assurance et l’incertitude, avant même qu’un missile ne soit tiré.

La réponse ne peut donc être uniquement militaire. Elle doit être infrastructurelle, géographique et industrielle. La géostratégie est aujourd’hui confrontée à des transformations inattendues : ce qui semblait stable — un détroit, un câble, une doctrine navale — peut basculer en quelques semaines. La puissance se mesure désormais à la capacité de maintenir les continuités lorsqu’un point critique cède.

Cette résilience n’est pas mécanique. Les réseaux terrestres ne constituent pas un substitut parfait aux câbles sous-marins. TeleGeography rappelle qu’aucun pays du Golfe ne dépend à 100 % des câbles, mais que les infrastructures terrestres pourraient ne pas absorber un reroutage complet. Google et Meta ont déjà activé des plans d’urgence, faisant grimper les coûts sur les marchés de l’assurance.

C’est dans ce vide doctrinal que certaines géographies acquièrent une valeur nouvelle. Le projet Medusa Submarine Cable System, dont l’atterrissement à Nador a été annoncé en 2025, en est une illustration concrète. Il offre une route de redondance méditerranéenne, évitant à la fois Ormuz et la mer Rouge, et renforce la connectivité euro-africaine tout en répondant à la fragilité des câbles exposés dans les zones de haute tension géopolitique.

De même, Tanger Med, le port Dakhla Atlantique et les infrastructures logistiques des façades méditerranéenne et atlantique recomposent les routes entre l’Europe, l’Afrique et l’Atlantique.

La grande leçon stratégique de cette décennie est peut-être celle-ci : la souveraineté ne peut plus être pensée uniquement en termes territoriaux ou militaires. Routes maritimes, câbles sous-marins, ports, data centers, plateformes numériques, corridors énergétiques et infrastructures logistiques forment désormais un même système critique.

Les nations qui saisiront les premières cette convergence construiront leur propre architecture de puissance au XXIe siècle. Celle-ci ne se jouera plus seulement dans les bases militaires ou les chancelleries, mais aussi dans la capacité à organiser des continuités : routes, câbles, ports, données, énergie, logistique.

Ce monde est déjà en train de s’écrire. Et une partie de sa nouvelle grammaire stratégique se dessine aujourd’hui, loin d’Ormuz, sur les façades méditerranéenne et atlantique du Maroc.

Loin d’Ormuz, mais directement en réponse à lui.