La Chine critique le projet américain de déploiement de missiles intermédiaires au Japon

La Chine a exprimé son opposition au projet des États-Unis visant à déployer des missiles à portée intermédiaire au Japon, qualifiant cette initiative d’inquiétante pour la sécurité en Asie-Pacifique et redoutant qu’elle ne perturbe l’équilibre stratégique de la région.

Cette réaction chinoise fait suite à des rapports médiatiques indiquant que le système de missiles “Typhon” pourrait être temporairement installé au Japon entre juin et septembre, dans le cadre d’exercices militaires conjoints entre le Japon et les États-Unis, avant d’être relocalisé vers une base militaire américaine sur l’archipel.

Guo Jiakun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré : “Le déploiement du système Typhon, qui constitue une arme stratégique offensive, nuira aux intérêts de sécurité légitimes d’autres nations, mettra en péril la sécurité régionale et augmentera les risques de tensions militaires et de course aux armements. Une telle démarche ne fera que compromettre la paix et la stabilité dans la région.”

Il a également mis en garde contre une “résurgence du néo-militarisme japonais”, soulignant que cette tendance pourrait avoir des répercussions sur l’ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Beijing, Tokyo et Washington, alors que les rivalités stratégiques s’intensifient et que les alliances militaires américaines en Asie-Pacifique se renforcent.