Migration : l’Allemagne comptait 3,2 millions de demandeurs d’asile à fin 2025

L’Allemagne comptait à fin 2025 environ 3,2 millions de migrants enregistrés comme demandeurs d’asile, soit 3,9 % de l’ensemble de la population de l’Allemagne, selon des données publiées par l’Office fédéral allemand des statistiques (Destatis).

Ce total des personnes inscrites au registre central des étrangers (AZR) a reculé de 2,1 % par rapport au niveau enregistré à fin 2024, précise Destatis.

Les Ukrainiens constituaient le principal groupe avec 1,16 million de personnes, suivis des Syriens (669 000 personnes) et des Afghans (321 000 personnes). Ces trois nationalités représentaient, à elles seules, 66,5 % de l’ensemble des demandeurs d’asile en Allemagne.

Selon les données officielles, 155 000 personnes ayant demandé une protection sont arrivées pour la première fois en Allemagne en 2025, contre 289 000 un an auparavant, soit une baisse de 46,4 %.

Les Ukrainiens représentaient 60,3 % des nouveaux arrivants avec 93 000 personnes, suivis des Syriens et des Afghans avec 13 000 personnes chacun.

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, les hommes ukrainiens nouvellement arrivés étaient plus nombreux que les femmes, avec respectivement 51 000 et 43 000 personnes. Selon Destatis, cette évolution est liée à la levée, fin août 2025, de l’interdiction de sortie de l’Ukraine imposée aux hommes âgés de 18 à 22 ans.

Destatis indique également que 83,4 % des personnes sous protection disposaient fin 2025 d’un statut de séjour humanitaire reconnu, soit environ 2,7 millions de personnes.

Par ailleurs, 361 000 personnes étaient encore en attente d’une décision définitive concernant leur demande d’asile, tandis que 178 000 autres étaient enregistrées comme tenues de quitter le territoire allemand après le rejet de leur demande ou la perte de leur statut de protection.