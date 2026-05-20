Antonio Guterres salue l’engagement du Maroc et de la France pour le maintien de la paix lors de la Conférence Francophone à Rabat

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa gratitude envers le Maroc et la France pour leur rôle dans l’organisation et la coprésidence de la deuxième Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone, qui s’est tenue mercredi à Rabat.

Dans une intervention préenregistrée diffusée lors de la session d’ouverture, M. Guterres a souligné que le maintien de la paix est l’un des aspects les plus concrets des activités de l’ONU, à une époque où le monde est confronté au plus grand nombre de conflits depuis 1945. Il a indiqué que cet instrument demeure l’un des plus solides et rentables de la communauté internationale, nécessitant un engagement politique constant, des ressources adéquates et des partenariats durables.

Le Secrétaire général a insisté sur l’importance d’un mandat clair et d’une volonté politique des parties prenantes pour garantir l’efficacité des opérations de maintien de la paix. Il a ajouté que, dans les environnements francophones, notamment en Afrique, des éléments tels que la langue, la connaissance des cultures locales et la capacité à établir des relations de confiance sont cruciaux pour le succès de ces missions.

M. Guterres a également évoqué la réforme qu’il a lancée dans le cadre de l’Initiative “UN80”, visant à adapter les opérations de maintien de la paix aux réalités du terrain, afin qu’elles soient plus cohérentes et davantage en phase avec les besoins des populations locales.

Il a rappelé que, depuis près de huit décennies, les casques bleus opèrent dans certains des environnements les plus dangereux du monde, protégeant les civils au péril de leur vie tout en soutenant les processus politiques et en ouvrant la voie à des solutions durables.

Le Segment de Haut-Niveau de cette conférence, co-présidé par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, et Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a rassemblé 26 ministres et 63 délégations représentant des pays de tous les continents.