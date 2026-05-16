Maroc : ouverture de la 31ème édition de la Rencontre Sijilmassa du Melhoun à Rissani

La 31ème Rencontre Sijilmassa, dédiée à l’art du Melhoun, a été inaugurée vendredi soir à Rissani, sous le thème « Le Melhoun au service de l’unité nationale ».

Cet événement, placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, se déroulera jusqu’au 18 mai, en collaboration avec la Wilaya de Drâa-Tafilalet et les communes de Moulay Ali Cherif et d’Erfoud. Il vise à promouvoir et préserver cet art séculaire tout en enrichissant la culture du Royaume.

Dans son allocution, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné l’importance du Melhoun dans le renforcement du sentiment d’appartenance des Marocains. Il a également réaffirmé l’engagement du ministère à soutenir ce patrimoine immatériel, surtout après son inscription sur la Liste de l’UNESCO.

Abdelali Hajioui, président du Conseil de la commune de Moulay Ali Cherif, a insisté sur la responsabilité collective de célébrer cet art et de préserver la mémoire culturelle, tandis qu’Ismail Belhassan, président du Conseil communal d’Erfoud, a évoqué le rôle de la culture dans le développement durable et la cohésion sociale.

La soirée d’ouverture a été animée par des performances de groupes de Melhoun, et des hommages ont été rendus à des artistes éminents tels qu’Abdelkader Chakri et Fatima Daoudi. Un concours de chant pour les jeunes de moins de 18 ans a également été organisé, visant à encourager leur engagement dans cet art.

Des soirées artistiques seront également proposées aux détenus de la prison d’Errachidia et aux résidents du Centre d’accueil et d’insertion à Erfoud, afin de favoriser les dimensions humanitaires et culturelles du Melhoun.