Trump annonce l’élimination d’Abu-Bilal al-Minuki, numéro deux de l’État islamique, lors d’une opération conjointe avec les forces nigérianes

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé vendredi soir l’élimination d’Abu-Bilal al-Minuki, le numéro deux de l’organisation terroriste “État islamique”, au cours d’une opération conjointe menée par les forces armées américaines et nigérianes.

Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a salué le succès de cette mission, qualifiée de “minutieusement planifiée et extrêmement complexe”. Il a déclaré : “Ce soir, sous mes ordres, les courageuses forces américaines et les forces armées nigérianes ont mené à bien, sans la moindre faille, une mission visant à éliminer du champ de bataille le terroriste le plus actif au monde.”

Le président a également souligné que l’assaillant, qui croyait pouvoir se cacher en Afrique, n’avait pas anticipé que les États-Unis disposaient de “sources qui nous tenaient informés de ses activités”. Trump a ajouté qu’Abu-Bilal al-Minuki “ne terrorisera plus” les populations africaines et ne sera plus impliqué dans la planification d’opérations visant les Américains.

En poursuivant son discours, Trump a affirmé que l’élimination d’al-Minuki affaiblissait considérablement les opérations mondiales de l’État islamique. Il a également exprimé sa gratitude envers le gouvernement nigérian pour son partenariat dans le cadre de cette opération.

Abu-Bilal al-Minuki, originaire de Mainok dans l’État de Borno au Nigeria, est né en 1982 et possédait la nationalité nigériane. En juin 2023, il a été ajouté à la liste des sanctions du Bureau du contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (OFAC) et a été classé par le département d’État américain comme terroriste mondial expressément désigné (SDGT).