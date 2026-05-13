CAN U17 Maroc-2026 : Le Maroc et la Tunisie font match nul (1-1)

La sélection marocaine de football U17 et son homologue tunisienne se sont quittées sur un nul (1-1), en match de la première journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations de football, disputé mercredi au Stade Moualy El Hassan à Rabat.

Dès l’entame du match, les Lionceaux de l’Atlas ont affiché leur ambition offensive et leur détermination à prendre l’avantage par des incursions à partir des flancs par le biais de Ibrahim Rabbaj et Mohamed Habib Zinbi.

La première alerte du côté tunisien est intervenue à la 13e minute de jeu par Adem Borji dont la frappe est passée au-dessus de la barre transversale, avant que son coéquipier Ayhem Taboubi ne tente sa chance trois minutes plus tard.

La Tunisie a réussi à ouvrir le score par le biais de Yahya Jlidi (28e) en réception d’une passe décisive de Mohamed Amine Away.

Ce but a poussé les joueurs nationaux à redoubler d’efforts pour tenter de revenir au score, notamment à travers le dynamique Ibrahim Rabbaj.

De retour des vestiaires, les protégés du sélectionneur Tiago Lima Pereira ont repris le match en main et se sont montrés plus engagés en attaque, notamment à la 54e minute par une passe de Rabbaj glissé dans la surface de réparation tunisienne mais qui n’a pas été bien exploitée par la ligne offensive marocaine.

L’entrée en jeu de Mohamed Amine Moustache en remplacement de Adnan El Boujjoufi (64e) a dynamisé la ligne offensive du Maroc qui a exercé une pression constante sur la défense tunisienne donnant lieu au but d’égalisation inscrit par Ilian Hadidi (76e).

Le prochain match des Lionceaux de l’Atlas les opposera à l’Ethiopie, samedi au terrain N8 du Complexe Mohammed VI de football (20h00).