L’Espagne et l’Arabie Saoudite renforcent leur coopération par un partenariat stratégique

L’Espagne et l’Arabie saoudite ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales en décidant de les ériger en partenariat stratégique, à l’occasion de la visite effectuée mercredi à Madrid par le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud.

À l’issue d’une réunion avec son homologue espagnol, José Manuel Albares, les deux parties ont signé un accord portant création d’un Conseil de partenariat stratégique entre les deux pays. Cette nouvelle instance vise à renforcer la coordination bilatérale dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment la sécurité, la défense, le commerce, l’investissement, la culture et la coopération multilatérale, indique le ministère espagnol des affaires étrangères dans un communiqué.

Les deux ministres se sont félicités à cette occasion du niveau atteint par les relations entre Madrid et Riyad ainsi que des avancées enregistrées dans différents domaines de coopération. Ils ont également réaffirmé leur volonté commune de poursuivre le développement de ce partenariat stratégique et d’élargir les perspectives de coopération entre les deux pays.

L’Espagne et l’Arabie saoudite ont par ailleurs signé un accord d’exemption réciproque de visas au profit des titulaires de passeports diplomatiques, spéciaux et de service, ajoute la même source.

Les discussions ont également porté sur les principaux dossiers régionaux et internationaux. Les deux responsables ont exprimé leur préoccupation face à l’escalade des tensions dans la région, soulignant la nécessité de préserver la sécurité et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, conclut le communiqué.