le Sénat américain rejette une résolution pour mettre fin à la guerre en Iran

Le Sénat américain a rejeté mercredi une nouvelle résolution visant à ordonner le retrait des forces américaines engagées dans le conflit contre l’Iran. Cette décision s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes autour de l’intervention militaire des États-Unis dans la région.

Le texte de la résolution, similaire à d’autres propositions soutenues par l’opposition démocrate ces dernières semaines, a recueilli 49 voix pour, dont trois sénateurs républicains, et 50 voix contre. Les démocrates cherchent ainsi à réaffirmer l’autorité du Congrès sur la déclaration de guerre, un pouvoir qui, selon la Constitution américaine, appartient exclusivement à cette institution.

Bien que la loi permette au président de lancer des opérations militaires en cas de menace imminente, elle stipule également qu’il doit obtenir l’autorisation du Congrès dans un délai de 60 jours. Or, début mai, le président a ignoré cette exigence, arguant que le conflit était terminé en raison du cessez-le-feu en cours avec l’Iran.

Les démocrates contestent cette interprétation, affirmant que des forces américaines demeurent sur le terrain pour faire respecter un blocus des ports iraniens. Malgré le soutien de quelques sénateurs républicains, le nombre de membres de la majorité n’a pas été suffisant pour faire adopter la résolution.