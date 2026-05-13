Vienne : le Maroc réitère son engagement en faveur de la sécurité nucléaire face aux défis de la cybersécurité et de l’IA

« Le Maroc est convaincu que la cybersécurité dans le domaine nucléaire n’est pas qu’un simple enjeu technique, mais un impératif stratégique et de sécurité mondiale », a-t-il assuré.

Le diplomate a averti qu’une cyberattaque visant des systèmes sensibles ou des infrastructures critiques pourrait avoir de graves conséquences aussi bien sur la sûreté que sur la sécurité nucléaires, ajoutant que l’utilisation abusive de l’IA pourrait également engendrer de nouvelles vulnérabilités nécessitant anticipation, préparation et réponses coordonnées.

« Si la protection physique demeure essentielle, une sécurité nucléaire efficace exige aujourd’hui également des mesures de cybersécurité robustes, une infrastructure numérique résiliente, une protection contre les cyberattaques et une préparation aux implications des technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle », a-t-il dit.

M. Farhane a relevé que ces enjeux prennent une importance croissante dans le contexte international actuel, marqué par les tensions géopolitiques, les menaces hybrides, les risques terroristes et l’accélération de la transformation numérique touchant les infrastructures critiques à travers le monde, y compris dans le secteur nucléaire.

Organisé par le Maroc, à travers l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), en partenariat avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Agence fédérale belge de contrôle nucléaire et l’Administration nationale de la sécurité nucléaire des États-Unis, cet événement constitue, selon M. Farhane, une « opportunité précieuse pour échanger les expériences, partager les enseignements tirés et réfléchir collectivement aux moyens de mieux faire face à ces défis évolutifs ».

M. Farhane a également rappelé que le Maroc figurait parmi les premiers signataires de l’INFCIRC/908 en 2016 et demeure activement engagé dans cette initiative depuis sa création, ce qui reflète l’attachement du Royaume à l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires et radiologiques.

“Le Maroc considère la cybersécurité et la sécurité de l’information comme des composantes intégrales de son régime national de sécurité nucléaire, aux côtés de la protection physique, du contrôle réglementaire, de la culture de sécurité nucléaire et de la coopération internationale”, a poursuivi le diplomate.

Dans ce contexte, l’ambassadeur a plaidé pour le renforcement des cadres réglementaires, l’investissement dans les ressources humaines, la promotion d’une culture durable de sécurité ainsi que l’approfondissement de la coopération internationale sous le rôle central de l’AIEA.

Le diplomate a, en outre, souligné qu’aucun pays ne peut relever seul ces défis, insistant sur la nécessité d’une coopération internationale solide, d’un engagement politique soutenu et d’une mise en œuvre effective des instruments juridiques internationaux afin de bâtir un régime mondial de sécurité nucléaire plus résilient et robuste.

Le Maroc, a-t-il conclu, réaffirme sa volonté de continuer à contribuer activement aux efforts internationaux visant à renforcer la sécurité nucléaire et à lutter contre les nouvelles menaces liées à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle.

Organisé en marge de la Conférence internationale sur la sécurité informatique dans le monde nucléaire, tenue du 11 au 15 mai 2026 à Vienne, l’événement parallèle visait à favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques concernant les menaces émergentes liées à la cybersécurité et à l’IA dans le secteur nucléaire et radiologique, tout en renforçant la coopération internationale en matière de sécurité nucléaire.

La rencontre a également permis de mettre en lumière l’approche marocaine et le cadre réglementaire adopté pour renforcer les capacités dans le domaine de la sécurité informatique et de l’IA dans le cadre des activités nucléaires et radiologiques, et de faire le bilan des différents événements et ateliers organisés par l’AMSSNuR aux niveaux national et régional.