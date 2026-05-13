Royaume-Uni : le Roi Charles III dévoile le programme du gouvernement britannique

Mercredi, le Roi Charles III a présenté un ambitieux programme du gouvernement britannique, dirigé par le Premier ministre Keir Starmer, axé sur la sécurité, l’économie et la cohésion sociale.

Dans un discours prononcé devant les deux chambres du parlement, le souverain a mis en lumière les défis d’un « monde de plus en plus dangereux et volatil », tout en traçant une feuille de route pour les mois à venir, visant à améliorer la sécurité énergétique, économique et militaire du Royaume-Uni.

Le Roi a souligné que « chaque aspect de l’énergie, de la défense et de la sécurité économique du pays sera mis à l’épreuve », affirmant la détermination du gouvernement à répondre « avec force » aux défis géopolitiques contemporains. Dans cette optique, le gouvernement britannique aspire à faire de la sécurité économique un pilier stratégique national, en annonçant de nouvelles mesures pour maîtriser le coût de la vie, attirer des investissements privés et renforcer le rôle de l’État dans l’orientation de l’économie.

Parmi les annonces phares, un projet de loi a été présenté pour renforcer les relations commerciales avec l’Union européenne, témoignant d’un désir de rapprochement pragmatique après les tensions liées au Brexit. En outre, le gouvernement prévoit une législation visant à contrer les ingérences d’États étrangers, à améliorer la cybersécurité nationale, ainsi qu’à réformer les systèmes d’immigration et d’asile. De nouvelles mesures contre « l’extrême violence » ont également été annoncées.

Le discours a permis de réaffirmer l’engagement du Royaume-Uni envers l’OTAN et ses alliés, avec une augmentation durable des dépenses militaires. Le gouvernement prévoit également de moderniser les forces armées et d’améliorer les droits des militaires et de leurs familles à travers une nouvelle loi sur les forces armées.

Un des axes centraux de ce programme est l’énergie, avec l’objectif d’accélérer la production d’énergies renouvelables afin de réduire la dépendance extérieure et de protéger le niveau de vie des ménages britanniques.

Ce discours du Roi Charles III intervient à un moment délicat pour le Premier ministre Starmer, qui fait face à des critiques croissantes et à des appels à démission suite à la déroute du Parti travailliste lors des élections locales et régionales récentes en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Selon les analystes, cette intervention représente une opportunité pour M. Starmer de démontrer que son gouvernement peut allier stabilité économique, fermeté sécuritaire et réformes sociales dans un contexte mondial de plus en plus incertain.