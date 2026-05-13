France : confinement des passagers d’un paquebot à Bordeaux après une mort suspecte

Cette décision s’explique aussi par une suspicion d’épidémie de gastro-entérite, ont précisé les autorités sanitaires citées par les médias, notant que le bateau de croisière était arrivé mardi soir dans la ville française en provenance de Brest.

Outre la personne décédée, âgée de 90 ans, une cinquantaine de passagers ont présenté des symptômes, a ajouté la même source, relevant que des analyses sont en cours pour détecter la présence éventuelle de norovirus.

Le navire de la compagnie Ambassador Cruise Line, parti des Îles Shetland le 6 mai, a fait escale à Belfast, Liverpool et Brest avant de rejoindre Bordeaux, d’où il devrait repartir en direction de l’Espagne.