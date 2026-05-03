Décès de Hany Shaker, figure emblématique de la musique arabe

L’artiste égyptien Hany Shaker, surnommé “le Prince de la chanson arabe”, s’est éteint dimanche à la suite d’un combat contre la maladie, laissant derrière lui un héritage musical inestimable et des millions de fans en deuil.

Selon l’Agence de presse du Moyen-Orient (MENA), Hany Shaker est décédé à Paris, où il avait été hospitalisé récemment. Nadia Mostafa, membre du conseil du Syndicat des professions musicales, a confirmé la triste nouvelle, ajoutant que, pour le moment, aucune disposition concernant l’enterrement de l’artiste ni la date de rapatriement de sa dépouille en Égypte n’avait encore été fixée.

Né le 21 décembre 1952 au Caire, Hany Shaker a rapidement émergé dans les années 1970 comme une figure emblématique de la musique arabe moderne. Sa voix puissante et ses interprétations touchantes ont séduit des générations de mélomanes à travers le monde.

En plus de sa carrière musicale prolifique, Hany Shaker a joué un rôle actif dans le milieu artistique en tant que président du syndicat des musiciens en Égypte. Il a consacré sa vie à défendre les droits de ses pairs et à être une voix forte pour les artistes de la région. Son engagement envers la culture et la musique arabe lui a valu le respect et l’admiration de ses confrères et de ses fans.

Le décès de Hany Shaker marque une perte immense pour la scène musicale arabe, mais son héritage continuera de vivre à travers ses chansons et l’impact qu’il a eu sur la musique de la région. Les hommages affluent de toutes parts, soulignant l’importance de cet artiste exceptionnel qui a su toucher le cœur de tant de personnes à travers le monde.