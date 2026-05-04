Le Maroc à la Semaine africaine de l’UNESCO avec un programme riche et diversifié

Le Royaume participera à plusieurs rencontres et panels thématiques inscrits au programme de cette édition, notamment autour des questions liées à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’aux défis liés à la gestion durable des ressources hydriques sur le continent africain, apprend-on auprès de la délégation permanente du Maroc auprès de l’UNESCO.

Il sera également présent dans les différents espaces d’expression et de dialogue prévus au cours de cette semaine, notamment le « Carrefour jeunesse », les expositions et le Salon du livre africain, mettant en avant les initiatives nationales.

Le Maroc contribuera aussi aux activités artistiques et créatives programmées, notamment à travers la « Fashion Show ».

« Cette édition proposera un programme riche et diversifié articulé autour de conférences, panels de haut niveau, activités jeunesse, rencontres avec la société civile, expositions, cinéma, gastronomie, salon du livre, défilé de mode et gala », précise l’UNESCO sur son site web.

À travers ces différents temps forts, « l’UNESCO et le Groupe Afrique mettront en lumière les enjeux liés à l’eau, à la jeunesse, à la culture et au développement durable sur le continent africain », ajoute la même source.