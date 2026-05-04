Le chancelier allemand réaffirme son soutien à Trump malgré les tensions autour du retrait des troupes américaines

Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a réaffirmé, dimanche soir, son engagement à poursuivre la coopération avec le président américain, Donald Trump, en insistant sur le fait que les États-Unis restent “le partenaire le plus important” de l’Allemagne au sein de l’OTAN.

Lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision publique ARD, Merz a commenté la décision des États-Unis de retirer plus de 5 000 soldats stationnés en Allemagne, précisant qu’il s’agissait d’un contingent déployé temporairement par l’ex-président Joe Biden, et que ce retrait était envisagé depuis un certain temps.

Cette déclaration fait suite à des critiques émises par Merz concernant la gestion américaine du conflit avec l’Iran, qu’il a qualifiée de “sans stratégie”. En réponse, Trump a qualifié le travail de Merz en tant que chef du gouvernement de “déplorable” tout en annonçant le retrait des troupes américaines d’Allemagne.

Merz a tenté de minimiser la controverse, affirmant qu’il n’y avait “aucun lien” entre ses critiques et la décision de Trump de retirer les soldats. Il a également noté que les États-Unis ne déploieraient pas, pour l’instant, les missiles de croisière Tomahawk promis par Biden, en raison d’un manque de disponibilité de ces systèmes.

“Objectivement, il est quasiment impossible pour les États-Unis de transférer des systèmes d’armes de ce type”, a-t-il souligné, tout en réaffirmant que l’engagement américain en matière de dissuasion nucléaire au sein de l’OTAN “est sans faille et ne fait aucun doute”.