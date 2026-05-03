Le Festival international du cinéma africain de Khouribga dévoile les jurys de sa 26ème édition

La même source ajoute que le choix des membres des deux jurys obéit à une exigence centrale consistant à réunir des personnalités garantissant, à travers la diversité de leurs parcours, de leurs esthétiques et de leurs sensibilités, la richesse des délibérations et la légitimité du palmarès, ce qui fait des jurys du festival un espace de dialogue cinématographique vivant et pluriel.

Le communiqué relève, en outre, que les deux commissions réunissent des professionnels et des acteurs des domaines cinématographique et audiovisuel appartenant à plusieurs pays, dont les expériences et les visions se croisent, unis par la passion du septième art et la volonté commune de contribuer au rayonnement du cinéma africain et à sa diffusion à l’échelle continentale et internationale.

Ainsi, le jury de la compétition des longs métrages est présidé par le Burkinabè Alex Moussa Sawadogo. Il comprend dans ses rangs Pauline Sylviane Gboulou (République Centrafricaine), Souad Houssein (Djibouti), Léonce Ngabo (Burundi) et Cherqui Ameur (Maroc).

S’agissant du jury de la compétition des courts métrages, il est présidé par le Marocain Abdelilah El Jaouhary, et se compose de Tchedre M’Maka (Togo) et de Aché Ahmet Moustapha (Tchad).

Et les organisateurs de conclure que, depuis sa fondation il y a quarante-neuf ans, le Festival n’a cessé de réaffirmer sa noble vocation en tant qu’espace de rencontre, de découverte et de célébration du cinéma africain dans toute sa diversité et sa richesse, notant que la composition renouvelée des jurys à chaque édition constitue le reflet véritable de l’ambition d’un festival qui regarde le monde à travers les yeux du continent africain.