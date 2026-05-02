Arabie Saoudite : une amende pouvant atteindre 20.000 riyals pour l’accomplissement du Hajj sans permis

Les contrevenants parmi les résidents seront expulsés vers leurs pays d’origine et interdits d’entrée en Arabie Saoudite pendant dix ans, a précisé le ministère, cité par l’agence de presse saoudienne SPA.

Le ministère a appelé l’ensemble de la population à respecter les instructions réglementant la saison du Hajj 1447 AH et à coopérer avec les autorités compétentes afin de garantir la sécurité des pèlerins, soulignant que toute infraction expose son auteur à des sanctions légales.