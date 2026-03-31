Le Maroc triomphe 2-1 contre le Paraguay : une performance convaincante des Lions de l’Atlas

Les Lions de l’Atlas du Maroc ont remporté une victoire contre le Paraguay (2-1) le 31 mars 2026, lors d’un match amical qui s’est tenu au Stade Bollaert-Delelis de Lens. Cette rencontre a été marquée par une performance solide de l’équipe marocaine, en particulier durant la première mi-temps et au début de la seconde.

Sous la direction de l’entraîneur Mohamed Ouhabi, plusieurs changements ont été effectués dans l’équipe par rapport au match précédent contre l’Équateur. Halhal a été repositionné en défense centrale, Anass Salah-Eddine a pris le poste d’arrière gauche, et au milieu de terrain, Samir El Mourabet et Bilal El Khanouss ont été titularisés. En attaque, Yassine Gessime, Chemsdine Talbi et Soufiane Rahimi ont commencé le match.

Dès le début, le Maroc a montré son intention de dominer, notamment grâce à des actions sur le flanc gauche orchestrées par Talbi. Les Lions de l’Atlas ont exercé un pressing haut, empêchant les Paraguayens de dépasser la ligne médiane. Gessime a d’abord tenté sa chance à la 14e minute avec un tir lointain, mais celui-ci a dépassé la barre transversale. Le Paraguay a réagi à la 21e minute avec une première occasion, mais Bounou a effectué un double arrêt décisif. Trois minutes plus tard, il s’est à nouveau illustré en stoppant une nouvelle tentative paraguayenne.

Au fur et à mesure que le match avançait, le jeu est devenu plus physique, les Paraguayens réussissant à sortir de leur camp. Cependant, malgré une pression marocaine constante, ils n’ont pas réussi à marquer avant la mi-temps, le bloc défensif paraguayen restant bien organisé.

La seconde mi-temps a vu le Maroc frapper fort dès le début. À la 48e minute, après une belle action sur le flanc droit, Gessime a servi Hakimi, qui a ensuite trouvé El Khanouss dans la surface pour ouvrir le score. Cinq minutes plus tard, dans une action similaire, Gessime a à nouveau assisté Hakimi, qui a centré pour Neil El Aynaoui, permettant aux Lions de doubler la mise.

La seconde période a été marquée par une offensive marocaine plus incisive sur le côté droit, mettant la défense paraguayenne à rude épreuve. Malgré quelques tentatives de contre-attaque de la part des Sud-Américains, Bounou et la défense marocaine se sont montrés solides, avec Zakaria El Ouahdi effectuant un sauvetage sur la ligne.

Dans les 30 dernières minutes, le Maroc a quelque peu reculé, permettant au Paraguay de réduire le score grâce à un but de Gustavo Caballero à la 88e minute. Malgré cette réduction de l’écart, les Lions de l’Atlas ont conservé leur avance, s’offrant ainsi une victoire précieuse dans ce match amical.