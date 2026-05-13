USA : baisse des décès par overdose de drogues en 2025 pour la troisième année consécutive

Les décès liés aux overdoses de drogues ont chuté aux États-Unis en 2025, marquant la troisième année consécutive de baisse, selon les données révélées mercredi par les autorités sanitaires américaines.

En 2025, environ 70 000 décès par overdose ont été enregistrés, contre 81 000 en 2024, ce qui représente une diminution d’environ 14 %, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), l’agence sanitaire principale du pays.

Les opioïdes continuent de représenter la majorité des décès, avec environ 44 500 morts en 2025, contre 55 000 l’année précédente, précisent les CDC.

Ces statistiques contrastent fortement avec les niveaux record atteints il y a quelques années, notamment en 2022, où près de 108 000 décès dus aux overdoses, majoritairement liés aux opioïdes, avaient été recensés.

Depuis plusieurs décennies, les États-Unis sont confrontés à une grave crise sanitaire liée aux opioïdes, qui a débuté dans les années 1990 avec la sur-prescription de puissants analgésiques contenant cette substance au sein du système de santé.

Face à des réglementations strictes sur l’accès à ces médicaments, une partie de la population s’est tournée vers l’héroïne, entraînant une augmentation rapide des décès liés à cette drogue à partir de 2010.

La troisième vague de cette crise a émergé en 2013, caractérisée par une forte hausse des décès impliquant des opioïdes synthétiques, notamment le fentanyl, qui est extrêmement puissant et addictif.

Cependant, depuis 2023, le pays observe une diminution des overdoses mortelles. Cette tendance est attribuée à plusieurs facteurs, notamment un meilleur accès au Narcan, un antidote qui permet de sauver des vies en cas d’overdose, devenu disponible sans ordonnance au printemps 2023, ainsi qu’à une prise en charge améliorée des personnes souffrant d’addictions.

L’élargissement de la distribution d’outils de détection, tels que des bandelettes pour tester la présence de fentanyl dans les substances, ainsi que des changements dans la composition des drogues, ont également contribué à cette évolution.