Ligue 1 : le PSG sacré champion de France pour la 14è fois de son histoire

Alors qu’un seul point aurait suffi à son bonheur, le club parisien s’est nettement imposé pour valider son cinquième titre consécutif, à une journée de la fin du championnat. Leader désormais avec 76 points, soit neuf longueurs d’avance sur Lens, son dauphin, le PSG ne peut plus être rejoint en tête du classement.

Déjà recordman des titres de champion de France, le PSG assoit encore davantage sa domination nationale sous l’ère Enrique et poursuit une série de sacres ininterrompue depuis 2022. Il accentue encore son avance au palmarès du football français devant l’AS Saint-Étienne, deuxième avec dix championnats.

Dans une ambiance bouillante au stade Bollaert-Delelis, les Parisiens ont livré une prestation sérieuse face à une équipe lensoise qui a longtemps entretenu le suspense dans la course au titre cette saison.

Le premier but de la rencontre est intervenu dès la 30è minute grâce à Kvaratskhelia, alors que Mbaye, qui vient d’entrer en jeu, a scellé la victoire des Parisiens en temps additionnel (90è+3).

Malgré plusieurs opportunités franches, les Lensois ont manqué de réussite dans le dernier geste. Omniprésent dans son but, le portier parisien Matveï Safonov s’est montré infranchissable, multipliant les interventions décisives face aux offensives artésiennes et préservant l’avantage des siens.

Tenant du titre en Ligue des champions, Paris disputera une nouvelle finale continentale le 30 mai à Budapest contre Arsenal. Le PSG peut désormais se tourner pleinement vers son objectif majeur : conserver sa couronne européenne et réussir un nouveau doublé Ligue 1-Ligue des champions.

Longtemps au contact des Parisiens, le RC Lens, auteur d’un exercice remarquable, est assuré de terminer sur le podium et disputera la prochaine Ligue des champions.

Initialement programmée en avril, cette rencontre avait été reportée à la demande du PSG, alors engagé en quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool.