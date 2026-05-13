Blocus des ports iraniens : 15 navires d’aide humanitaire franchissent le passage sous contrôle américain

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Par Atlasinfo

Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé, mercredi, avoir accordé le passage à quinze navires transportant de l’aide humanitaire depuis le début du blocus imposé par les États-Unis à l’Iran.

Selon une publication sur le réseau X du Centcom, les forces américaines ont jusqu’à présent contraint 67 navires commerciaux à faire demi-tour. Elles ont également immobilisé 4 navires afin d’assurer le respect strict des mesures du blocus. En début de semaine, les forces du Centcom ont forcé deux navires commerciaux à rebrousser chemin après avoir échangé des messages radio avec leurs équipages. Ces interventions ont été accompagnées de tirs de semonce à l’aide d’armes légères, une action que le Centcom a qualifiée de démonstration de l’engagement à appliquer rigoureusement les conditions du blocus.

Le climat d’incertitude a été exacerbé par les actions de Téhéran, qui a intensifié son contrôle sur le détroit d’Ormuz, une voie maritime cruciale pour le commerce mondial des hydrocarbures. Cette situation a suscité d’importantes inquiétudes sur les marchés énergétiques internationaux.

En réponse aux provocations de l’Iran, Washington a mis en œuvre un blocus visant ses ports, soulignant ainsi sa détermination à garantir la sécurité de la navigation dans cette région stratégique.

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