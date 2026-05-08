Prise d’otages en cours dans une banque à Sinzig, en Allemagne

Une prise d’otages est actuellement en cours dans une agence bancaire de la ville de Sinzig, située en Rhénanie-Palatinat, à l’ouest de l’Allemagne, selon des rapports des médias allemands.

À l’intérieur de l’agence de Volksbank, plusieurs otages seraient retenus, dont le chauffeur d’un fourgon blindé. La police a indiqué que la situation est actuellement “stable”.

Des images diffusées par des chaînes de télévision allemandes montrent un important dispositif de sécurité déployé dans le quartier d’Ahrweiler, où se trouve la banque, avec un hélicoptère de la police survolant les lieux. Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée concernant les mesures prises par les services de sécurité ni sur leur stratégie d’intervention.

Un porte-parole de la police a déclaré à la presse : “Nous devons attendre et voir comment la situation évolue dans les prochaines minutes et heures”.

À noter qu’en fin d’année 2025, un braquage avait eu lieu dans une banque à Gelsenkirchen, une autre ville de l’ouest de l’Allemagne, entraînant un préjudice estimé à 30 millions d’euros.