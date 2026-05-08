UE : La réforme migratoire est “sur la bonne voie”, selon la Commission européenne

La Commission européenne a annoncé, vendredi, des “progrès significatifs” dans la mise en œuvre du Pacte sur la migration et l’asile, tout en exhortant les États membres à finaliser les derniers préparatifs avant son entrée en application prévue le 12 juin prochain.

Adopté en mai 2024, ce paquet de réformes vise à refondre le système européen de gestion migratoire en établissant des règles communes pour renforcer la protection des frontières extérieures, harmoniser les procédures d’asile et instaurer un mécanisme de solidarité entre les États membres.

À un mois de l’entrée en vigueur du Pacte, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Henna Virkkunen, a déclaré que “sa mise en œuvre est bien engagée, avec des progrès solides déjà réalisés”. Elle a souligné que ce dispositif a pour objectif de renforcer la solidarité et la responsabilité entre les États membres grâce à un système plus cohérent et efficace, combinant “équité et contrôle”.

Dans son troisième rapport de suivi, l’exécutif européen a constaté que les États membres ont largement avancé dans la mise en œuvre des principaux piliers du Pacte, notamment les procédures de filtrage aux frontières, ainsi que les capacités d’accueil et les mécanismes de transfert des demandeurs d’asile vers les pays responsables.

“Nous sommes dans la dernière ligne droite de la plus grande réforme du système européen d’asile et de migration. Elle renforcera considérablement la protection de nos frontières extérieures, en mettant en place le système de gestion des frontières le plus moderne au monde”, a indiqué le commissaire européen aux Affaires intérieures et à la Migration, Magnus Brunner.

Il a également mis l’accent sur le renforcement de la coopération avec les pays tiers pour gérer les flux migratoires sur les routes, en utilisant des outils nouveaux et plus flexibles pour lutter contre la migration irrégulière.

La Commission européenne a insisté sur le fait que l’entrée en application du Pacte ne représente qu’une étape dans le processus, appelant à poursuivre les efforts pour garantir la pleine opérationnalisation du système.