Reprise de la construction de logements en France : les annonces de Sébastien Lecornu

Lundi, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a annoncé des « premiers signes » encourageants concernant la reprise de la construction de logements en France. Cette déclaration intervient alors que son gouvernement a récemment mis en place de nouvelles mesures pour dynamiser ce secteur crucial.

Dans un message publié sur le réseau social X, M. Lecornu a précisé que les chiffres de mars témoignent d’une tendance positive : les permis de construire délivrés ont augmenté de 33 %, tandis que le nombre de logements commencés a progressé de 20 %, tant pour les immeubles que pour les maisons. Ces chiffres permettent à la France de se rapprocher de l’objectif de 400.000 logements autorisés par les collectivités sur une période d’un an.

Actuellement, la France peine à construire moins de 300.000 logements par an. Toutefois, le Premier ministre reste optimiste quant à l’impact du plan “Relance Logement” et du projet de loi destiné à simplifier et accélérer les constructions. Il a ainsi fixé un objectif ambitieux : atteindre la construction de 2 millions de logements d’ici 2030.

Pour faire face à la forte pression sur le marché du logement, le gouvernement a présenté, le 23 avril dernier, plusieurs mesures visant à accélérer les projets de construction, à relancer la location et à rénover les quartiers. Ces initiatives s’articulent autour des mots d’ordre « construire davantage, remettre des logements sur le marché et améliorer les conditions de vie ».

Sébastien Lecornu a souligné que le logement constitue « une urgence nationale, une urgence sociale et une urgence économique pour tout un secteur ». À cette occasion, il a également esquissé les grandes lignes d’un projet de loi sur le logement, qui devrait être soumis aux parlementaires en première lecture cet été.

Les nouvelles mesures visent à remédier à ce que le gouvernement appelle « la panne du logement », causée par des inerties, des coûts croissants et des complexités administratives. Elles font partie d’une stratégie globale, déjà amorcée avec le lancement du dispositif “Relance Logement” en janvier 2026, qui combine divers leviers : incitation à l’investissement, simplification des règles, accélération des projets et renforcement du rôle des collectivités territoriales.