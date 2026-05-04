Le caftan marocain à l’honneur à Bruxelles : une célébration de l’artisanat et de la culture

Le caftan marocain, pièce emblématique du patrimoine vestimentaire, a brillé de mille feux lors de la première édition de la “Moroccan Caftan Week Belgium”, qui s’est tenue dimanche à Bruxelles. Cet événement, visant à promouvoir l’artisanat, la mode et la haute couture du Royaume, a rassemblé des créateurs et stylistes talentueux venus du Maroc et de Belgique.

Sous le thème “Héritage et éclat du caftan”, la manifestation a donné lieu à un défilé exceptionnel où huit stylistes ont présenté leurs dernières collections, alliant tradition et modernité. Les modèles, richement ornés de broderies minutieuses et de coupes revisitées, ont mis en avant la finesse de l’artisanat marocain, avec des pièces en velours, en soie et des motifs traditionnels rehaussés de perles délicates.

Parmi les créateurs présents, Nihad Fdil, venue de Casablanca, a dévoilé des pièces entièrement confectionnées à la main, résultat de deux années de travail acharné. Dans une déclaration à la presse, elle a souligné la complexité des techniques de broderie traditionnelle, illustrant ainsi l’exigence de cet artisanat. “Le caftan nous représente, il incarne l’élégance et le raffinement de la femme marocaine ainsi que la richesse de nos traditions”, a-t-elle affirmé.

Au-delà du défilé, l’événement a également proposé un showroom de créateurs et un espace immersif dédié à la culture marocaine, incluant un musée éphémère du caftan. Ce dernier retrace l’évolution de cette pièce maîtresse à travers le temps, permettant aux visiteurs de mieux comprendre son importance dans l’identité vestimentaire marocaine.

Charifa Douhri, fondatrice de la “Moroccan Caftan Week Belgium”, a mis en lumière la portée culturelle de cette initiative. Elle a déclaré que le caftan est bien plus qu’une simple tenue traditionnelle : “C’est une fierté culturelle et identitaire”. Selon elle, cet événement vise à partager un héritage et à transmettre un savoir-faire de génération en génération, tout en créant un pont culturel entre la Belgique et le Maroc.

Avec un accès limité pour préserver le caractère exclusif de l’événement, plus de 250 invités ont répondu présent. Cette première édition aspire à s’inscrire dans la durée, devenant ainsi une véritable vitrine du savoir-faire marocain en Europe, tout en renforçant les liens culturels entre les Marocains établis en Belgique et leur pays d’origine.

La “Moroccan Caftan Week Belgium” constitue un pas important vers la reconnaissance et la valorisation de la culture marocaine à l’échelle internationale, tout en célébrant l’héritage vestimentaire unique que représente le caftan.