La Corée place avec succès son satellite d’observation de la Terre CAS500-2 en orbite

Les autorités coréennes ont annoncé dimanche que leur satellite d’observation de la Terre a été placé avec succès en orbite basse, marquant une avancée significative dans le développement satellitaire du pays. Ce lancement a eu lieu depuis une base spatiale américaine.

Le satellite, nommé “Compact Advanced Satellite 500-2” (CAS500-2), a été transporté par une fusée Falcon 9 de SpaceX, qui a décollé samedi à minuit, heure locale américaine, depuis la base de Vandenberg Space Force, située dans le comté de Santa Barbara, en Californie. Selon l’agence de presse Yonhap, le satellite s’est séparé du lanceur environ une heure après le décollage et a été correctement placé sur son orbite.

Peu après sa séparation, le CAS500-2 a établi sa première communication avec une station au sol en Norvège, confirmant ainsi le bon fonctionnement de l’appareil, comme l’a rapporté l’Administration coréenne de l’aérospatiale (KASA).

Conçu pour surveiller les catastrophes naturelles et observer les activités agricoles, le satellite devrait entrer en service opérationnel après une période de vérification de quatre mois. Il travaillera ensuite en tandem avec le “CAS500-1” à partir de la seconde moitié de l’année.

Pesant 534 kilogrammes, le CAS500-2 est capable de fournir des images d’observation de la Terre à haute résolution, offrant une précision de 0,5 mètre pour les images en noir et blanc et de 2 mètres pour les images en couleur.

La KASA a souligné que les principaux composants de la plateforme et de la charge utile du satellite ont été développés grâce à des technologies nationales, considérant ce lancement comme une étape importante vers l’autonomie technologique de la Corée dans le secteur spatial.